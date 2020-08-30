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McDonald's відкрив перший
ресторан, який працює без...

McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:49

McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія McDonald's відкрила в американському штаті Флорида ресторан, який використовує енергію з відновлюваних джерел, передає designboom.

Дивися повний текст McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без підключення до електромережі (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:49

Кто искал новые технологии и решения для бизнеса? вот они.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:12

  buratinyo написав:Кто искал новые технологии и решения для бизнеса? вот они.

И что конкретно этому конкретному бизнесу эти новые технологии и решения дали? -- кроме небольшой волны хайпа -- т.е. что он без "зеленки" делать не мог, а тут резко смог?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:19

Re: McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...

если не ошибаюсь, то ли треть, то ли четверть выбросов СО2 приходится на животноводство, "эко"-фритюры это вообще мелочь в сравнении.
вот перейдут на веганские каклеты, то и посмотрим как бизнес попрет
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:13

Наибольшее количество выбросов CO2 (35%) приходится на энергетический сектор экономики, т.е. на производство энергии из ископаемого топлива, т.е. угля, газа и нефти. Потом идет сельское хозяйство (24%), промышленность (21%), транспорт (14%). Оставшиеся 6% приходятся на эксплуатацию зданий, т.е. на отопление, освещение и кондиционирование. То есть там, где потребляется энергия, выработанная из ископаемого топлива, там же присутствуют и выбросы, которые отвечают за "парниковый" эффект.

У МакДональдса есть три причины, по которым они будут внедрять подобные энергосберегающие проекты. Первая, что они осознают свою моральную ответсвенность за тот вред, который выбросы CO2 от работы их ресторанов могут нанести атмосфере нашей планеты и хотят что-то сделать, чтобы минимизировать этот вред. Второе, будучи лидером в отрасли и образцом для подражания они знают, что новую модель бизнеса будут копировать и их конкуренты. Третья и самая банальная причина заключается в том, что с развитием технологий на сегодняший день стоимость кВт электроэнергии, выработанной с помощью солнечных панелей сравнима по стоимости с энергией, выработанной из ископаемого топлива. Если сейчас МакДональдс сможет обеспечивать свои нужды на 20-30% энергией из солнца, то в будущем это может быть и 100%. Тогда большой гудбай счетам за электричество и всяким там обл-бобл-энерго!
myroads_net
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:38

це їхній додатковий дохід. тому що вони не закупоують енергоресурсів, в інших постачальників . і їхні викиди зменшу ються як мінімум 1.5 рази. постачальники теж викидають парникові гази, так як не прдають енерго ресурсів , які теж потребують переробки,видубутку,!!!!!
andriy340v
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