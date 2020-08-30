Компанія McDonald's відкрила в американському штаті Флорида ресторан, який використовує енергію з відновлюваних джерел, передає designboom.
Дивися повний текст McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без підключення до електромережі (фото).
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Додано: Вів 15 вер, 2020 08:49
McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...
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Дивися повний текст McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без підключення до електромережі (фото).
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:12
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:19
Re: McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...
если не ошибаюсь, то ли треть, то ли четверть выбросов СО2 приходится на животноводство, "эко"-фритюры это вообще мелочь в сравнении.
вот перейдут на веганские каклеты, то и посмотрим как бизнес попрет
Додано: Вів 15 вер, 2020 13:13
Наибольшее количество выбросов CO2 (35%) приходится на энергетический сектор экономики, т.е. на производство энергии из ископаемого топлива, т.е. угля, газа и нефти. Потом идет сельское хозяйство (24%), промышленность (21%), транспорт (14%). Оставшиеся 6% приходятся на эксплуатацию зданий, т.е. на отопление, освещение и кондиционирование. То есть там, где потребляется энергия, выработанная из ископаемого топлива, там же присутствуют и выбросы, которые отвечают за "парниковый" эффект.
У МакДональдса есть три причины, по которым они будут внедрять подобные энергосберегающие проекты. Первая, что они осознают свою моральную ответсвенность за тот вред, который выбросы CO2 от работы их ресторанов могут нанести атмосфере нашей планеты и хотят что-то сделать, чтобы минимизировать этот вред. Второе, будучи лидером в отрасли и образцом для подражания они знают, что новую модель бизнеса будут копировать и их конкуренты. Третья и самая банальная причина заключается в том, что с развитием технологий на сегодняший день стоимость кВт электроэнергии, выработанной с помощью солнечных панелей сравнима по стоимости с энергией, выработанной из ископаемого топлива. Если сейчас МакДональдс сможет обеспечивать свои нужды на 20-30% энергией из солнца, то в будущем это может быть и 100%. Тогда большой гудбай счетам за электричество и всяким там обл-бобл-энерго!
Додано: Вів 15 вер, 2020 13:38
це їхній додатковий дохід. тому що вони не закупоують енергоресурсів, в інших постачальників . і їхні викиди зменшу ються як мінімум 1.5 рази. постачальники теж викидають парникові гази, так як не прдають енерго ресурсів , які теж потребують переробки,видубутку,!!!!!
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:58
Я ожидал, что за стеной у них тренажерный зал. И бегающие и крутящие педали люди питают все здание). При том, что контингент один и тот же.
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