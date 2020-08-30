McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...

Додано: Вів 15 вер, 2020 13:13

Наибольшее количество выбросов CO2 (35%) приходится на энергетический сектор экономики, т.е. на производство энергии из ископаемого топлива, т.е. угля, газа и нефти. Потом идет сельское хозяйство (24%), промышленность (21%), транспорт (14%). Оставшиеся 6% приходятся на эксплуатацию зданий, т.е. на отопление, освещение и кондиционирование. То есть там, где потребляется энергия, выработанная из ископаемого топлива, там же присутствуют и выбросы, которые отвечают за "парниковый" эффект.



У МакДональдса есть три причины, по которым они будут внедрять подобные энергосберегающие проекты. Первая, что они осознают свою моральную ответсвенность за тот вред, который выбросы CO2 от работы их ресторанов могут нанести атмосфере нашей планеты и хотят что-то сделать, чтобы минимизировать этот вред. Второе, будучи лидером в отрасли и образцом для подражания они знают, что новую модель бизнеса будут копировать и их конкуренты. Третья и самая банальная причина заключается в том, что с развитием технологий на сегодняший день стоимость кВт электроэнергии, выработанной с помощью солнечных панелей сравнима по стоимости с энергией, выработанной из ископаемого топлива. Если сейчас МакДональдс сможет обеспечивать свои нужды на 20-30% энергией из солнца, то в будущем это может быть и 100%. Тогда большой гудбай счетам за электричество и всяким там обл-бобл-энерго!