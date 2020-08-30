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McDonald's відкрив перший
ресторан, який працює без...

McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:49

McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія McDonald's відкрила в американському штаті Флорида ресторан, який використовує енергію з відновлюваних джерел, передає designboom.

Дивися повний текст McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без підключення до електромережі (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:49

Кто искал новые технологии и решения для бизнеса? вот они.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:12

  buratinyo написав:Кто искал новые технологии и решения для бизнеса? вот они.

И что конкретно этому конкретному бизнесу эти новые технологии и решения дали? -- кроме небольшой волны хайпа -- т.е. что он без "зеленки" делать не мог, а тут резко смог?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:19

Re: McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...

если не ошибаюсь, то ли треть, то ли четверть выбросов СО2 приходится на животноводство, "эко"-фритюры это вообще мелочь в сравнении.
вот перейдут на веганские каклеты, то и посмотрим как бизнес попрет
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:13

Наибольшее количество выбросов CO2 (35%) приходится на энергетический сектор экономики, т.е. на производство энергии из ископаемого топлива, т.е. угля, газа и нефти. Потом идет сельское хозяйство (24%), промышленность (21%), транспорт (14%). Оставшиеся 6% приходятся на эксплуатацию зданий, т.е. на отопление, освещение и кондиционирование. То есть там, где потребляется энергия, выработанная из ископаемого топлива, там же присутствуют и выбросы, которые отвечают за "парниковый" эффект.

У МакДональдса есть три причины, по которым они будут внедрять подобные энергосберегающие проекты. Первая, что они осознают свою моральную ответсвенность за тот вред, который выбросы CO2 от работы их ресторанов могут нанести атмосфере нашей планеты и хотят что-то сделать, чтобы минимизировать этот вред. Второе, будучи лидером в отрасли и образцом для подражания они знают, что новую модель бизнеса будут копировать и их конкуренты. Третья и самая банальная причина заключается в том, что с развитием технологий на сегодняший день стоимость кВт электроэнергии, выработанной с помощью солнечных панелей сравнима по стоимости с энергией, выработанной из ископаемого топлива. Если сейчас МакДональдс сможет обеспечивать свои нужды на 20-30% энергией из солнца, то в будущем это может быть и 100%. Тогда большой гудбай счетам за электричество и всяким там обл-бобл-энерго!
myroads_net
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:38

це їхній додатковий дохід. тому що вони не закупоують енергоресурсів, в інших постачальників . і їхні викиди зменшу ються як мінімум 1.5 рази. постачальники теж викидають парникові гази, так як не прдають енерго ресурсів , які теж потребують переробки,видубутку,!!!!!
andriy340v
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:58

Я ожидал, что за стеной у них тренажерный зал. И бегающие и крутящие педали люди питают все здание). При том, что контингент один и тот же.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:28

  andriy340v написав:це їхній додатковий дохід. тому що вони не закупоують енергоресурсів, в інших постачальників . і їхні викиди зменшу ються як мінімум 1.5 рази. постачальники теж викидають парникові гази, так як не прдають енерго ресурсів , які теж потребують переробки,видубутку,!!!!!

все представители компаний - поставщиков китайских солнечных панелей отписались? :)

Статья типичная реклама солнечных панелей. Для макдональдса это при*** эксперимент, если это правда, а не выдумка. Экономической выгоды обозначенная тема ему не принесет. Почему? Да потому что одно дело платить за свет условно по 500 долларов за год, другое дело ввалить тысяч 100 на закупку и установку солнечных панелей, чтобы ... фиг знает чего добиться такой дурной финансовой операцией.

А ведь это значит, что компания выложит деньги и оплатит за свет сразу за 100000/500=200 лет. Да, охуительная инвестиция для макдональдса. :mrgreen: И это в стране, где привыкли платить неспеша и предоплату за свет никто не сделает никогда.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:30

Судя по фотографиям из интернета в этом проекте были использованы солнечные панели нового поколения, прозрачные или полупрозрачные, встраиваемые в здания и являющиеся их неотъемлемой частью (Building Integrated Photovoltaic Glass). В этом ресторане из солнечных панелей была выполнена крыша террасы, которую так или иначе надо было из чего делать и тратить на это средства. В данном случае деньги были потрачены не на алюминиевые конструкции или на обычное ламинированное стекло, а на фотоэлектрические стекляные панели, которые создают тень, защищают от солнечной радиации и в качестве бонуса еще и вырабатывает электричество.
myroads_net
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:20

Re: McDonald's відкрив перший ресторан, який працює без...

  myroads_net написав:ервая, что они осознают свою моральную ответсвенность за тот вред, который выбросы CO2 от работы их ресторанов могут нанести атмосфере нашей планеты и хотят что-то сделать, чтобы минимизировать этот вред.
вот такие зайявки вызывают смех
yama
 
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