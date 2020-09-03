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Кабмін виділив 160 мільйонів на доплати митникам під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 09:43
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін на засіданні 14 вересня прийняв рішення про доплати до зарплати митникам, які здійснюють митний контроль та митне оформлення у пунктах пропуску,під час пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Кабмін виділив 160 мільйонів на доплати митникам під час пандемії
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R2
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Додано: Вів 15 вер, 2020 09:44
Таможеникам премию выделили??? А то они сами себе не зарабатывают!?
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zalex71
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