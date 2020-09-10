RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Власник готелю "Дніпро" розповів,
як і за скільки планує...

Власник готелю "Дніпро" розповів, як і за скільки планує...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22

Власник готелю "Дніпро" розповів, як і за скільки планує...

Пропонуємо до обговорення:
Через COVID-19 кіберспорт розвивається набагато швидше.

Дивися повний текст Власник готелю \"Дніпро\" розповів, як і за скільки планує розвивати е-спорт в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90257
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22

всегда знал, что эти геймеры тупые... "наша страна не может быть номер один в футболе или в боксе. " Что значит не может быть первой? Клички были чемпионами несколько лет в самой сильной категории в боксе.
maksymzp88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 97
З нами з: 21.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль розповів, якими будуть ріст ВВП та курс долара у...
R2 » П'ят 11 вер, 2020 11:55
4 246
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 12:58
Neolit
Зростання пенсій в Україні: скільки платитимуть по...
R2 » Чет 10 вер, 2020 22:25
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 22:25
Scotch
Зеленський розповів, скільки грошей залишилось у...
R2 » Сер 09 вер, 2020 10:42
4 271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 22:28
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.