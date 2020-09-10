Через COVID-19 кіберспорт розвивається набагато швидше.
Дивися повний текст Власник готелю \"Дніпро\" розповів, як і за скільки планує розвивати е-спорт в Україні.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22
Власник готелю "Дніпро" розповів, як і за скільки планує...
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Дивися повний текст Власник готелю \"Дніпро\" розповів, як і за скільки планує розвивати е-спорт в Україні.
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22
всегда знал, что эти геймеры тупые... "наша страна не может быть номер один в футболе или в боксе. " Что значит не может быть первой? Клички были чемпионами несколько лет в самой сильной категории в боксе.
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