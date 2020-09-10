Через COVID-19 кіберспорт розвивається набагато швидше.
Дивися повний текст Власник готелю \"Дніпро\" розповів, як і за скільки планує розвивати е-спорт в Україні.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22
Власник готелю "Дніпро" розповів, як і за скільки планує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власник готелю \"Дніпро\" розповів, як і за скільки планує розвивати е-спорт в Україні.
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22
всегда знал, что эти геймеры тупые... "наша страна не может быть номер один в футболе или в боксе. " Что значит не может быть первой? Клички были чемпионами несколько лет в самой сильной категории в боксе.
Додано: Вів 15 вер, 2020 11:43
А весовых категорий приблизительно под пару десятков. И денег люди там зарабатывали побольше чем "Клички".
Вот вам независимый сайт с рейтингом боксеров. Как по весам, так и вне зависимости от веса. Сравните в топ-50 бойцов сколько украинских боксеров и бойцов из США, Британии и даже Расеи.
Додано: Вів 15 вер, 2020 13:13
ALexxxS, какая весовая категория из этих 20 самая сильная? естественно супертяжелая, в которой были Клички, потому что у супертяжей веса больше, сила удара намного сильнее, устойчивость на ринге выше. То есть Клички были номер 1 в боксе. Глупо даже сомневаться в том, кто выиграет в бою Кличко (в тот период когда они были на ринге) и условного Пакьяо (или кого-то еще), который заработал во много раз больше. Это тоже самое, что сравнивать чемпионат англии/германии/испании/италии по футболу и чемпионат Гондураса по футболу и кричать что чемпион Гондураса тоже номер 1 в МИРЕ как и остальные
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:05
Не совсем понимаю смысл детского спора "кто сильнее -- слон или кит" -- если они никогда в жизни не встретятся "на побороться". И как раз для определения "кто чемпион номер 1 в МИРЕ по футболу" и придумали Чемпионат МИРА по футболу.
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:32
И этот человек еще называет чувака, купившего за миллиард отель тупым))) Когда-то Владимир Кличко, проводил бой с Алексом Леапаи - выходцем из Самоа. По логике - "чемпион в супертяжах - самый крутой боксер, и его страна становится номером один в боксе": если бы он вдруг выиграл у Владимира (лаки панч например)- то Самоа, стала бы страной в боксе Номер 1????
Пример футбола явно показывает, какой у вас бардак в мыслях - вы сами себе противоречите. Потому как по вашей логике если, на чемпионате мира Гондурас вдруг пройдет в 1/8 финала, а например Испания или Германия не пройдут, то по вашей логике - Гондурас станет страной с более развитым футболом чем в Испании или Германии
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