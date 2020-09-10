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Власник готелю "Дніпро" розповів,
як і за скільки планує...

Власник готелю "Дніпро" розповів, як і за скільки планує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22

Власник готелю "Дніпро" розповів, як і за скільки планує...

Пропонуємо до обговорення:
Через COVID-19 кіберспорт розвивається набагато швидше.

Дивися повний текст Власник готелю \"Дніпро\" розповів, як і за скільки планує розвивати е-спорт в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:22

всегда знал, что эти геймеры тупые... "наша страна не может быть номер один в футболе или в боксе. " Что значит не может быть первой? Клички были чемпионами несколько лет в самой сильной категории в боксе.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:43

А весовых категорий приблизительно под пару десятков. И денег люди там зарабатывали побольше чем "Клички".
Вот вам независимый сайт с рейтингом боксеров. Как по весам, так и вне зависимости от веса. Сравните в топ-50 бойцов сколько украинских боксеров и бойцов из США, Британии и даже Расеи.
https://boxrec.com/en/ratings?r%5Brole% ... 5D=a&r_go=
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:44

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sdmitruk
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:13

ALexxxS, какая весовая категория из этих 20 самая сильная? естественно супертяжелая, в которой были Клички, потому что у супертяжей веса больше, сила удара намного сильнее, устойчивость на ринге выше. То есть Клички были номер 1 в боксе. Глупо даже сомневаться в том, кто выиграет в бою Кличко (в тот период когда они были на ринге) и условного Пакьяо (или кого-то еще), который заработал во много раз больше. Это тоже самое, что сравнивать чемпионат англии/германии/испании/италии по футболу и чемпионат Гондураса по футболу и кричать что чемпион Гондураса тоже номер 1 в МИРЕ как и остальные
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:05

  maksymzp88 написав:ALexxxS, какая весовая категория из этих 20 самая сильная? естественно супертяжелая, в которой были Клички, потому что у супертяжей веса больше, сила удара намного сильнее, устойчивость на ринге выше. То есть Клички были номер 1 в боксе. Глупо даже сомневаться в том, кто выиграет в бою Кличко (в тот период когда они были на ринге) и условного Пакьяо (или кого-то еще), который заработал во много раз больше. Это тоже самое, что сравнивать чемпионат англии/германии/испании/италии по футболу и чемпионат Гондураса по футболу и кричать что чемпион Гондураса тоже номер 1 в МИРЕ как и остальные

Не совсем понимаю смысл детского спора "кто сильнее -- слон или кит" -- если они никогда в жизни не встретятся "на побороться". И как раз для определения "кто чемпион номер 1 в МИРЕ по футболу" и придумали Чемпионат МИРА по футболу.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:32

  maksymzp88 написав:ALexxxS, какая весовая категория из этих 20 самая сильная? естественно супертяжелая, в которой были Клички, потому что у супертяжей веса больше, сила удара намного сильнее, устойчивость на ринге выше. То есть Клички были номер 1 в боксе. Глупо даже сомневаться в том, кто выиграет в бою Кличко (в тот период когда они были на ринге) и условного Пакьяо (или кого-то еще), который заработал во много раз больше. Это тоже самое, что сравнивать чемпионат англии/германии/испании/италии по футболу и чемпионат Гондураса по футболу и кричать что чемпион Гондураса тоже номер 1 в МИРЕ как и остальные


И этот человек еще называет чувака, купившего за миллиард отель тупым))) Когда-то Владимир Кличко, проводил бой с Алексом Леапаи - выходцем из Самоа. По логике - "чемпион в супертяжах - самый крутой боксер, и его страна становится номером один в боксе": если бы он вдруг выиграл у Владимира (лаки панч например)- то Самоа, стала бы страной в боксе Номер 1???? :lol: :lol:
Пример футбола явно показывает, какой у вас бардак в мыслях - вы сами себе противоречите. Потому как по вашей логике если, на чемпионате мира Гондурас вдруг пройдет в 1/8 финала, а например Испания или Германия не пройдут, то по вашей логике - Гондурас станет страной с более развитым футболом чем в Испании или Германии :lol:
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:01

посмотрите как играют киберспортсмены-корейцы на соревнованиях, да по тому же старкрафту, проникнитесь и выбросьте из головы шапкозакидальческие настроения - "мы станем самыми-самыми"
RomanTik
 
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