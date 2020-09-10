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В Україні ціни на яблука впали до п'ятирічного мінімуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Це найнижчий показник за останні 5 років. Про це повідомляє info.shuvar. Читайте також До осені овочі в Україні подорожчають - прогноз На оптовому ринку «Шувар» (м.Львів) популярні сорти яблук продаються по 10-15 грн / кг, тоді як в перший день осені ціна на них становила 18-20 грн / кг.
Дивися повний текст В Україні ціни на яблука впали до п'ятирічного мінімуму
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:36
Яблоки почти не покупаю последних пару месяцев. Зачем покупать яблоки по 30грн за кг, если можно по 20 купить бананы, по 18-20 сливы, по 30-35 виноград. даже персики и абрикосы в какой то момент были дешевле
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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