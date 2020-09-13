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Зеленський розповів, як
Україна виходить з кризи

Зеленський розповів, як Україна виходить з кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:14

Зеленський розповів, як Україна виходить з кризи

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, населення підтримують дешевими кредитами.

Дивися повний текст Зеленський розповів, як Україна виходить з кризи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:14

Прекрасный ответ!
Пожелаю "слуге ЗЁ и КО" меньше ВОРОВАТЬ!
и бороться с утечками бюджетных средств...
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:45

"Как выходит из кризиса..." или просто посмотрим на новости за последние дни:
✔️У 2021р уряд хоче зібрати з населення та бізнесу більше податків.
Проєкт держбюджету на 2021р передбачає значне збільшення податкових надходжень в порівнянні з 2020р - на 145 млрд грн.
✔️Кількість безробітних у Києві з початку карантину зросла втричі.
✔️Курс долара піднявся вище 28 гривень вперше з кінця березня.
✔️НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму за 2,5 роки.
✔️Минуле Кирила Шевченка може серйозно загрожувати незалежності Нацбанку – експерти.
✔️Американська компанія відмовилася від проекту з постачання скрапленого газу в Україну.
✔️Кількість публічних акціонерних товариств скоротилася на 14% за рік — Держстат.
✔️Зовнішня торгівля України скоротилася на $7 млрд.
✔️Україна отримає найменший урожай за останні 4 роки.
✔️Опалювальний сезон під загрозою.
✔️Українців зможуть лишати субсидій через сусідів.
✔️Російська соцмережа ВКонтакте вже доступна у мобільному додатку.
✔️Українська мережа книгарень «Книгарня Є» оголосила, що розширюватиме асортимент російських книг.
✔️Коломойський переоформив частину бізнесу за допомогою Ярославського.
✔️Замість ремонту поїзда, в УЗ закупили 2 лімузина за 9 млн.
djnergal
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