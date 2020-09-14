Про це йдеться в проекті держбюджету (законопроект №4000), оприлюдненому на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Витрати на Офіс президента в 2021 році зростуть майже на 40%, - проект бюджету.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:19
Витрати на Офіс президента в 2021 році зростуть майже на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати на Офіс президента в 2021 році зростуть майже на 40%, - проект бюджету.
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