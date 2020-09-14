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Витрати на Офіс президента в
2021 році зростуть майже на...

Витрати на Офіс президента в 2021 році зростуть майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:19

Витрати на Офіс президента в 2021 році зростуть майже на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті держбюджету (законопроект №4000), оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Витрати на Офіс президента в 2021 році зростуть майже на 40%, - проект бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:20

от хто дійсно круто працює в цій зеленій банді, так це дилер
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:11

Ото дійсно покращення! Все для народу ....
a_kibets
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