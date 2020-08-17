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В аеропорту Дніпра стартують роботи з будівництва нового...
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:13
Пропонуємо до обговорення:
Роботи з будівництва нового аеродромного комплексу починаються в аеропорту Дніпра. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
Дивися повний текст В аеропорту Дніпра стартують роботи з будівництва нового аеродрому
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:13
а когда появиться отчет о том сколько стрили ? может лучше сейчас посадить "потенциально виновных" ... для профилактики ??
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a_kibets
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:00
Вместо того чтобы дороги ремонтировать они новый аэропорт строят кроме бени вип терминалом еще ктото будет пользоватся?
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l4567
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