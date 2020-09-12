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Голова Ради НБУ пояснив
зростання курсу долара

Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:22

Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара до гривні на міжбанківському валютному ринку зріс до 28 гривень через девальваційні очікування.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:22

Ну спасибо, утешил. Ну раз на пользу значит на пользу. В очередной раз убеждаюсь, что хранить в нац валюте дело гиблое и безперспективное.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:31

когда вы уже нажретесь твари если сейчас курс 28.2 то к декабрю ждать 30 это означает только одно - 30% падение продаж почти всего особенно наложив это на кризис COVID.
lsd08111982
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