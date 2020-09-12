Курс долара до гривні на міжбанківському валютному ринку зріс до 28 гривень через девальваційні очікування.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:22
Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара.
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:22
Ну спасибо, утешил. Ну раз на пользу значит на пользу. В очередной раз убеждаюсь, что хранить в нац валюте дело гиблое и безперспективное.
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:31
когда вы уже нажретесь твари если сейчас курс 28.2 то к декабрю ждать 30 это означает только одно - 30% падение продаж почти всего особенно наложив это на кризис COVID.
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