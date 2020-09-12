Курс долара до гривні на міжбанківському валютному ринку зріс до 28 гривень через девальваційні очікування.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:22
Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара.
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:22
Ну спасибо, утешил. Ну раз на пользу значит на пользу. В очередной раз убеждаюсь, что хранить в нац валюте дело гиблое и безперспективное.
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:31
когда вы уже нажретесь твари если сейчас курс 28.2 то к декабрю ждать 30 это означает только одно - 30% падение продаж почти всего особенно наложив это на кризис COVID.
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:28
Сырьевым олигархам пофиг - у них продажи на внешний рынок завязаны и к валюте привязаны, а вот расходы в гривнах и чем дешевле гривна тем меньше в баксах нужно тратить.
Кроме того, чем больше ляжет бизнеса, тем больше свободной рабочей силы готовой работать у сырьевых олигархов задешево.
Модель экономики аналогична африканским странам, где добывают золото, алмазы, а народ работает у владельцев рудников за 1 дол./день.
Сырьевые олигархи заинтересованы в консервации такой экономики, поэтому и стопоряться важные реформы (суды, прокуратура, таможня, фискалы), чтобы не пришли конкуренты, в т. ч. на рабочую силу (риск удорожания рабочей силы).
Кто из сырьевых олигархов сейчас рулит не сложно догадаться по предыдущим местам работы премьера.
Вот причина стремительного девала, все остальные сказки - опиум для народа.
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:40
Прав был Alyak: у народа память ровно на 6 месяцев.
Курс 28 был и в 2018 и в 2019 годах
вот потом он аномально до 23.5 (декабрь 2019) опустился, а сейчас всё лишь возвращается на круги своя.
Не "особенно наложив на это кризис COVID", а в первую очередь "это из-за мирового кризиса COVID"!
И какова вина украинского правительства в мировом карантине?
В 98 году проблемы с ценами на нефть (доходами) были в первую очередь у России, но досталось и Украине, которая к нефти отношения "ни сном ни духом". Вот так же и сейчас - Украина просто заложник ситуации и не более, а вам лишь бы правительство хаять.
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:43
Вы ошибаетесь. Уже не те времена. Щас Европа работников трудоспособного возраста как пылесосом высасывает. Так что "работать задаром" на сталелитейных заводах уже дурных нет.
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:47
А что все правительства с 1998 г. сделали для снижения сырьевой эконономики, чтобы меньше страдать от цен на сырье? Консервация модели экононмики налицо.
Востаннє редагувалось Ragnar в Вів 15 вер, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:48
Всех не высосут, они не резиновые.
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:55
Re: Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара
Почему никто не говорит, о том что этот спрос вполне активно подогревает сам НБУ???Гривна девальвирует ежедневно, при этом НБУ вполне себе не стесняется выкупать в последние недели валюту в закрома.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|