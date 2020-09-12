Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара

Додано: Вів 15 вер, 2020 15:40

lsd08111982 написав: когда вы уже нажретесь твари если сейчас курс 28.2 когда вы уже нажретесь твари если сейчас курс 28.2

к декабрю ждать 30 это означает только одно - 30% падение продаж почти всего особенно наложив это на кризис COVID.

Прав был Alyak: у народа память ровно на 6 месяцев.Курс 28 был и в 2018 и в 2019 годахвот потом он аномально до 23.5 (декабрь 2019) опустился, а сейчас всё лишь возвращается на круги своя.Не "особенно наложив на это кризис COVID", а в первую очередь "это из-за мирового кризиса COVID"!И какова вина украинского правительства в мировом карантине?В 98 году проблемы с ценами на нефть (доходами) были в первую очередь у России, но досталось и Украине, которая к нефти отношения "ни сном ни духом". Вот так же и сейчас - Украина просто заложник ситуации и не более, а вам лишь бы правительство хаять.