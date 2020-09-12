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Голова Ради НБУ пояснив
зростання курсу долара

Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:22

Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара до гривні на міжбанківському валютному ринку зріс до 28 гривень через девальваційні очікування.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:22

Ну спасибо, утешил. Ну раз на пользу значит на пользу. В очередной раз убеждаюсь, что хранить в нац валюте дело гиблое и безперспективное.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:31

когда вы уже нажретесь твари если сейчас курс 28.2 то к декабрю ждать 30 это означает только одно - 30% падение продаж почти всего особенно наложив это на кризис COVID.
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:28

  lsd08111982 написав:когда вы уже нажретесь твари если сейчас курс 28.2 то к декабрю ждать 30 это означает только одно - 30% падение продаж почти всего особенно наложив это на кризис COVID.

Сырьевым олигархам пофиг - у них продажи на внешний рынок завязаны и к валюте привязаны, а вот расходы в гривнах и чем дешевле гривна тем меньше в баксах нужно тратить.
Кроме того, чем больше ляжет бизнеса, тем больше свободной рабочей силы готовой работать у сырьевых олигархов задешево.
Модель экономики аналогична африканским странам, где добывают золото, алмазы, а народ работает у владельцев рудников за 1 дол./день.
Сырьевые олигархи заинтересованы в консервации такой экономики, поэтому и стопоряться важные реформы (суды, прокуратура, таможня, фискалы), чтобы не пришли конкуренты, в т. ч. на рабочую силу (риск удорожания рабочей силы).
Кто из сырьевых олигархов сейчас рулит не сложно догадаться по предыдущим местам работы премьера.
Вот причина стремительного девала, все остальные сказки - опиум для народа.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:40

  lsd08111982 написав:когда вы уже нажретесь твари если сейчас курс 28.2

Прав был Alyak: у народа память ровно на 6 месяцев.
Курс 28 был и в 2018 и в 2019 годах
https://курс.ком.юа/arhiv/grafiki/usd/uah/
вот потом он аномально до 23.5 (декабрь 2019) опустился, а сейчас всё лишь возвращается на круги своя.

к декабрю ждать 30 это означает только одно - 30% падение продаж почти всего особенно наложив это на кризис COVID.

Не "особенно наложив на это кризис COVID", а в первую очередь "это из-за мирового кризиса COVID"!
И какова вина украинского правительства в мировом карантине?
В 98 году проблемы с ценами на нефть (доходами) были в первую очередь у России, но досталось и Украине, которая к нефти отношения "ни сном ни духом". Вот так же и сейчас - Украина просто заложник ситуации и не более, а вам лишь бы правительство хаять.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:43

  Ragnar написав:Кроме того, чем больше ляжет бизнеса, тем больше свободной рабочей силы готовой работать у сырьевых олигархов задешево.

Вы ошибаетесь. Уже не те времена. Щас Европа работников трудоспособного возраста как пылесосом высасывает. Так что "работать задаром" на сталелитейных заводах уже дурных нет.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:47

  Grover написав:
  lsd08111982 написав:когда вы уже нажретесь твари если сейчас курс 28.2

Прав был Alyak: у народа память ровно на 6 месяцев.
Курс 28 был и в 2018 и в 2019 годах
https://курс.ком.юа/arhiv/grafiki/usd/uah/
вот потом он аномально до 23.5 (декабрь 2019) опустился, а сейчас всё лишь возвращается на круги своя.

к декабрю ждать 30 это означает только одно - 30% падение продаж почти всего особенно наложив это на кризис COVID.

Не "особенно наложив на это кризис COVID", а в первую очередь "это из-за мирового кризиса COVID"!
И какова вина украинского правительства в мировом карантине?
В 98 году проблемы с ценами на нефть (доходами) были в первую очередь у России, но досталось и Украине, которая к нефти отношения "ни сном ни духом". Вот так же и сейчас - Украина просто заложник ситуации и не более, а вам лишь бы правительство хаять.

А что все правительства с 1998 г. сделали для снижения сырьевой эконономики, чтобы меньше страдать от цен на сырье? Консервация модели экононмики налицо.
Востаннє редагувалось Ragnar в Вів 15 вер, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:48

  Grover написав:
  Ragnar написав:Кроме того, чем больше ляжет бизнеса, тем больше свободной рабочей силы готовой работать у сырьевых олигархов задешево.

Вы ошибаетесь. Уже не те времена. Щас Европа работников трудоспособного возраста как пылесосом высасывает. Так что "работать задаром" на сталелитейных заводах уже дурных нет.

Всех не высосут, они не резиновые.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:55

Re: Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара

Почему никто не говорит, о том что этот спрос вполне активно подогревает сам НБУ???Гривна девальвирует ежедневно, при этом НБУ вполне себе не стесняется выкупать в последние недели валюту в закрома.
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