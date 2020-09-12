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Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:35
p_a_l работники то такое, а вот организаторы с производствами поуезжают это будет, просто медленно они разворачиваются , зондирование американских и еврорынков, настройка пакета товаров. Итальянская месть зЕленскому с бандюками (колломе ахметки и суркисам)
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golllmax
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П'ят 11 вер, 2020 12:58
Neolit