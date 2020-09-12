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Голова Ради НБУ пояснив
зростання курсу долара

Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:35

p_a_l работники то такое, а вот организаторы с производствами поуезжают это будет, просто медленно они разворачиваются , зондирование американских и еврорынков, настройка пакета товаров. Итальянская месть зЕленскому с бандюками (колломе ахметки и суркисам)
golllmax
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:55

  Ragnar написав:
  Grover написав:Вы ошибаетесь. Уже не те времена. Щас Европа работников трудоспособного возраста как пылесосом высасывает. Так что "работать задаром" на сталелитейных заводах уже дурных нет.

Всех не высосут, они не резиновые.

Да? А сколько в Украине трудоспособного населения и какова потребность его в Европе в целом с учётом их демографической ситуации (старение населения)? Пока только Польша активно украинцами занималась, остальные просто ещё не начали.
Grover
 
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