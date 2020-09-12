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Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:35
p_a_l работники то такое, а вот организаторы с производствами поуезжают это будет, просто медленно они разворачиваются , зондирование американских и еврорынков, настройка пакета товаров. Итальянская месть зЕленскому с бандюками (колломе ахметки и суркисам)
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golllmax
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:55
Ragnar написав: Grover написав:
Вы ошибаетесь. Уже не те времена. Щас Европа работников трудоспособного возраста как пылесосом высасывает. Так что "работать задаром" на сталелитейных заводах уже дурных нет.
Всех не высосут, они не резиновые.
Да? А сколько в Украине трудоспособного населения и какова потребность его в Европе в целом с учётом их демографической ситуации (старение населения)? Пока только Польша активно украинцами занималась, остальные просто ещё не начали.
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Grover
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:12
ALexxxS
И правильно делает (НБУ)
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panzershreck1921
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:24
Grover написав: Ragnar написав: Grover написав:
Вы ошибаетесь. Уже не те времена. Щас Европа работников трудоспособного возраста как пылесосом высасывает. Так что "работать задаром" на сталелитейных заводах уже дурных нет.
Всех не высосут, они не резиновые.
Да? А сколько в Украине трудоспособного населения и какова потребность его в Европе в целом с учётом их демографической ситуации (старение населения)? Пока только Польша активно украинцами занималась, остальные просто ещё не начали.
Вы думаете, что в Европе застой прогресса, как у нас? Там скоро всех низкоквалифицированных работников заменят роботами и введут безусловный базовый доход для своих граждан. Нам это не светит ибо сырьевые олигархи не привыкли особо вкладываться в развитие - только доят.
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Ragnar
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Neolit
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