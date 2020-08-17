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У Мережі показали рендери Toyota GR Yaris Cross (Фото)
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Японська модель Toyota Yaris Cross продемонстрована в формі GR Yaris, демонструючи аналогічні поновлення. Субкомпактний кросовер може похвалитися новим обвісом, підкресленою збільшеною нижньою решіткою, зміненою формою окантування протитуманних фар і новим заднім дифузором з вирізами для двох закруглених вихлопних труб.
Дивися повний текст У Мережі показали рендери Toyota GR Yaris Cross (Фото)
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:40
..и вроде бы ниче.но.. какие они все убого-однотипные!! никакой индивидуальности и узнаваемости.. ((
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maestro71
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