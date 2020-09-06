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Сьогодні починають діяти
нові правила використання...

Сьогодні починають діяти нові правила використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:07

Сьогодні починають діяти нові правила використання...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України осучаснив регулювання ринку електронних грошей

Дивися повний текст Сьогодні починають діяти нові правила використання електронних грошей.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:07

Что есть электронные деньги? Это что-то типа вебмани или это крипта, или это деньги на счету в банке или это нечто иное, чего пока не существует?
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