Національний банк України осучаснив регулювання ринку електронних грошей
Дивися повний текст Сьогодні починають діяти нові правила використання електронних грошей.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 17:07
Сьогодні починають діяти нові правила використання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сьогодні починають діяти нові правила використання електронних грошей.
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:07
Что есть электронные деньги? Это что-то типа вебмани или это крипта, или это деньги на счету в банке или это нечто иное, чего пока не существует?
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