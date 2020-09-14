За підсумками 2020 року очікується скорочення кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 1,2%.
Дивися повний текст Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 17:20
Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році
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Дивися повний текст Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році.
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