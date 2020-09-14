RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд прогнозує падіння
витрат українців у 2020 році

Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:20

Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2020 року очікується скорочення кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 1,2%.

Дивися повний текст Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90267
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:20

Ну да, нечего тратить будет ))
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 26.02.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:27

Судя по скромным прогнозам пике, влияние девала гривны до 30/дол., к которому так уверено толкает НБУ и КМУ (с такими темпами уже к концу октября планка будет достигнута и привет подорожанию всего на кануне предновогодних распродаж), не учитывали.
Ragnar
 
Повідомлень: 388
З нами з: 15.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість введеного в експлуатацію житла в 2020 впала...
R2 » Вів 15 вер, 2020 18:07
1 38
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 18:07
OLGA1987
Витрати на Офіс президента в 2021 році зростуть майже на...
R2 » Вів 15 вер, 2020 13:19
2 65
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 14:11
a_kibets
ТОП-10 найбагатших українців
R2 » Пон 14 вер, 2020 17:30
3 236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 08:07
Eddy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.