За підсумками 2020 року очікується скорочення кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 1,2%.
Дивися повний текст Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 17:20
Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році
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Дивися повний текст Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році.
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:27
Судя по скромным прогнозам пике, влияние девала гривны до 30/дол., к которому так уверено толкает НБУ и КМУ (с такими темпами уже к концу октября планка будет достигнута и привет подорожанию всего на кануне предновогодних распродаж), не учитывали.
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