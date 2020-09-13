Введення в експлуатацію житла знизилося на 24,6% до 3,704 млн кв. м.
Дивися повний текст Кількість введеного в експлуатацію житла в 2020 впала майже на чверть.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:07
Кількість введеного в експлуатацію житла в 2020 впала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість введеного в експлуатацію житла в 2020 впала майже на чверть.
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:07
Тут є фактична площина та юридична, зокрема економічні фактори та карантин трохи заморозив ринок нерухомості, а щодо реєстрації документів, то їх почали приймати тільки після впровадження адаптивного карантину, змогла подати декларацію про готовність до експлуатації лише в червні 2020 року, бо перед цим ЦНАПи не приймали по цим питанням. Хоч дуже дивно, будівельні магазини працювали, а юридично оформити не можна було. Тим паче введення в експлуатацію в 2020 році має зміни, тепер реєстрацією займається Державна сервісна служба містобудування, тому в цим може допомогти
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