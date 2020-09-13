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Кількість введеного в
експлуатацію житла в 2020 впала...

Кількість введеного в експлуатацію житла в 2020 впала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:07

Кількість введеного в експлуатацію житла в 2020 впала...

Пропонуємо до обговорення:
Введення в експлуатацію житла знизилося на 24,6% до 3,704 млн кв. м.

Дивися повний текст Кількість введеного в експлуатацію житла в 2020 впала майже на чверть.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:07

Тут є фактична площина та юридична, зокрема економічні фактори та карантин трохи заморозив ринок нерухомості, а щодо реєстрації документів, то їх почали приймати тільки після впровадження адаптивного карантину, змогла подати декларацію про готовність до експлуатації лише в червні 2020 року, бо перед цим ЦНАПи не приймали по цим питанням. Хоч дуже дивно, будівельні магазини працювали, а юридично оформити не можна було. Тим паче введення в експлуатацію в 2020 році має зміни, тепер реєстрацією займається Державна сервісна служба містобудування, тому в цим може допомогти http://legalhome.com.ua/ua/informatsiia ... xplyataciy
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