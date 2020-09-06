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Верховна Рада схвалила
законопроєкт про реформування...

Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:20

Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону.

Дивися повний текст Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування військкоматів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:20

то ето легализация рабовладельческого строя, просто очередная кормушка для слуг или способ бороться с не угодными
нормально зарабатываешь - отстегни военкому иначе в армии
против Зе - в армию
удобно
rdroft
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:29

Если меня сейчас забрать хотя бы на пару месяцев в армию, моему бизнесу конец. Полный ...ец. Мой бизнес завязан на постоянную поддержку клиентов.
.... что вы творите?
p_a_l
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