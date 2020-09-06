Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону.
Дивися повний текст Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування військкоматів.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:20
Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування військкоматів.
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:20
то ето легализация рабовладельческого строя, просто очередная кормушка для слуг или способ бороться с не угодными
нормально зарабатываешь - отстегни военкому иначе в армии
против Зе - в армию
удобно
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:29
Если меня сейчас забрать хотя бы на пару месяцев в армию, моему бизнесу конец. Полный ...ец. Мой бизнес завязан на постоянную поддержку клиентов.
.... что вы творите?
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:31
Можете сразу идти укомплектовывать. Одно такое чмо на Банковой сидит и клоуна из себя строит. Забирайте, пусть послужит.
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