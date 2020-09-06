Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...

Додано: Вів 15 вер, 2020 22:53

Нормально для оккупационного режима, шоу и показуха в действии, не удивлюсь если Зельц предложит поднять еще и граничный возраст мобилизации запаса, еще лет на 10 т.е. до 70 лет, а то после майдана Шоколадный сделал подарок своим западным хозяевам, подняв возраст мобилизационного призыва рядового, сержантского и старшинского состава с 50 до 60 лет и готов был утилизировать даже украинских стариков в угоду геополитическим игрищь своих западных кураторов которые готовы воевать с РФ хоть до последнего украинца.

Даже Сталин, не призывал лиц старше 50 лет во время второй мировой, даже в то время когда враг оказался под Москвой в 1941 или позже когда шли ожесточенные бои в Сталинграде, не осуществлял мобилизацию лиц рядового, сержантского и старшинского состава старше 50 лет.....хотя когда нацисты стояли под Москвой, было принято решение провести частичную мобилизацию лиц лиц начиная от 1890 года т.е. 51 год, это был максимальный возраст мобилизации и только когда нацисты стояли под столицей, а тут Пете не жалко на тебе пожалуста, утилизируем и стариков, что бы было кому защищать его кресло, лишь бы остаться у корыта подольше.



Предлагаю Зельцу провести "реформу" и вернуть обратно максимальный возраст мобилизации лиц рядового, сержантского и старшинского состава с 60 лет, до 50, я разговаривал с одним АТОшником, под пятьдесят, так он мне говорил, что даже ему было физически тяжело жить в окопах, возраст давал о себе знать, толку от него было бы мало и это ему еще не было 50 лет, а как в окопах должны находиться 60 летние, толку от них будет еще меньше и они будут скорей всего только обуза для молодых в случае реальных боевых действий, конкретно пожилых берут просто для утилизации, это его мнение которое совпадает с моим.