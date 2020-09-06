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Верховна Рада схвалила
законопроєкт про реформування...

Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:20

Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону.

Дивися повний текст Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування військкоматів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:20

то ето легализация рабовладельческого строя, просто очередная кормушка для слуг или способ бороться с неугодными
нормально зарабатываешь - отстегни военкому иначе в армию
против Зе - в армию
удобно
Востаннє редагувалось rdroft в Вів 15 вер, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:29

Если меня сейчас забрать хотя бы на пару месяцев в армию, моему бизнесу конец. Полный ...ец. Мой бизнес завязан на постоянную поддержку клиентов.
.... что вы творите?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:31

Можете сразу идти укомплектовывать. Одно такое чмо на Банковой сидит и клоуна из себя строит. Забирайте, пусть послужит.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:05

И чем новые лучше Порошенко? Принимают закон о военкоматах, а меняют закон о воинской обязанности. Такие же наперсточники, как и Петро. Тот тоже большой любитель был вносить в Конституцию изменения
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:12

Re: Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...

Царская армия со сроком службы в 30 лет? Пора патриотично послужить гастерам.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:53

Re: Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...

Нормально для оккупационного режима, шоу и показуха в действии, не удивлюсь если Зельц предложит поднять еще и граничный возраст мобилизации запаса, еще лет на 10 т.е. до 70 лет, а то после майдана Шоколадный сделал подарок своим западным хозяевам, подняв возраст мобилизационного призыва рядового, сержантского и старшинского состава с 50 до 60 лет и готов был утилизировать даже украинских стариков в угоду геополитическим игрищь своих западных кураторов которые готовы воевать с РФ хоть до последнего украинца.
Даже Сталин, не призывал лиц старше 50 лет во время второй мировой, даже в то время когда враг оказался под Москвой в 1941 или позже когда шли ожесточенные бои в Сталинграде, не осуществлял мобилизацию лиц рядового, сержантского и старшинского состава старше 50 лет.....хотя когда нацисты стояли под Москвой, было принято решение провести частичную мобилизацию лиц лиц начиная от 1890 года т.е. 51 год, это был максимальный возраст мобилизации и только когда нацисты стояли под столицей, а тут Пете не жалко на тебе пожалуста, утилизируем и стариков, что бы было кому защищать его кресло, лишь бы остаться у корыта подольше.

Предлагаю Зельцу провести "реформу" и вернуть обратно максимальный возраст мобилизации лиц рядового, сержантского и старшинского состава с 60 лет, до 50, я разговаривал с одним АТОшником, под пятьдесят, так он мне говорил, что даже ему было физически тяжело жить в окопах, возраст давал о себе знать, толку от него было бы мало и это ему еще не было 50 лет, а как в окопах должны находиться 60 летние, толку от них будет еще меньше и они будут скорей всего только обуза для молодых в случае реальных боевых действий, конкретно пожилых берут просто для утилизации, это его мнение которое совпадает с моим.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:59

  Михалыч написав: а тут Пете не жалко на тебе пожалуста, утилизируем и стариков, что бы было кому защищать его кресло, лишь бы остаться у корыта подольше.

Государственная программа для предпенсионного возраста.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:03

  p_a_l написав:Если меня сейчас забрать хотя бы на пару месяцев в армию, моему бизнесу конец. Полный ...ец. Мой бизнес завязан на постоянную поддержку клиентов.
.... что вы творите?

патриотизм так и прет из вильнолюдей.
а кто вместо тебя воевать должен?
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:09

  ruvex написав:
  Михалыч написав: а тут Пете не жалко на тебе пожалуста, утилизируем и стариков, что бы было кому защищать его кресло, лишь бы остаться у корыта подольше.

Государственная программа для предпенсионного возраста.


Спасибо, поржал, Вы сделали мой вечер, я как то даже не подумал в такой плоскости....ну да, все в плюсе кроме простого украинца, Петя у корыта, пенсы в земле, западу меньше кредитов надо давать, а то часть из них идет на покрытие бюджета и дефицита пенс. фонда в том числе, платить пенсии не надо, можно тем кто у корыта больше распилить, а то еще о пенсах думать им "бедным" приходится-делиться, давая пенсам пусть нищенскую но пенсию, а тут в лучшем случае два метра земли или в братской могиле, а то и просто собаки обглодали и кости растащили-вообще никаких затрат для режима и их западных кураторов.
Михалыч
 
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