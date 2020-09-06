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Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:30
нарушитель доставляется полицейскими в территориальный центр комплектования
Так нарушитель уже сидит на Банковой - доставлять когда будете?
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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Серхио
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