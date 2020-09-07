нарушитель доставляется полицейскими в территориальный центр комплектования
Так нарушитель уже сидит на Банковой - доставлять когда будете?
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Додано: Сер 16 вер, 2020 11:30
Re: Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...
Так нарушитель уже сидит на Банковой - доставлять когда будете?
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:42
Говорят, при СССР самыми ярыми обличителями капитализма были как раз те партийные и комсомольские работники, кто в свободное от работы время покупал джинсы,пластинки, валюту и прочие атрибуты загнивающего запада. А то и сам приторговывал всем этим.
А сейчас на украинских форумах основная масса тех, кто упрекает окружающих в отсутствии патриотизма и нежелании воевать, сами ни разу не воевали и не служили.
Как говорится, можно вывезти дедушку из деревни , но нельзя вывести деревню.из дедушки.
Додано: Сер 16 вер, 2020 13:38
PasserBy,как изменилось время..молодежь совсем ,другая строит догадки
Да нах им надо.. были спецраспределители дефицитного товара.. все эти товары могут
удовлетворить все ваши желания в той системе координат..
Не там красные полуномекратурщики не могли получить слишком западную разнузданность.. дип пепл там не купить
А фарцой занимались дети пролетариев..исключения были,конечно..
ой та не было никакой в том проблемы..рабочий на заводе месяц кефир попил и купил джинсы супер райфл и может даже курточку-все бабы твои на танцплощадке.
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:25
Re: Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...
Страна просто поржать.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:12
Пусть начнут сбор с верховной рады и министерств и сразу наберут или прекратят этот бред.
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