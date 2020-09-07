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Верховна Рада схвалила
законопроєкт про реформування...

Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:30

Re: Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...

нарушитель доставляется полицейскими в территориальный центр комплектования


Так нарушитель уже сидит на Банковой - доставлять когда будете?
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:42

  unicdima написав:патриотизм так и прет из вильнолюдей.
а кто вместо тебя воевать должен?


Говорят, при СССР самыми ярыми обличителями капитализма были как раз те партийные и комсомольские работники, кто в свободное от работы время покупал джинсы,пластинки, валюту и прочие атрибуты загнивающего запада. А то и сам приторговывал всем этим.
А сейчас на украинских форумах основная масса тех, кто упрекает окружающих в отсутствии патриотизма и нежелании воевать, сами ни разу не воевали и не служили.
Как говорится, можно вывезти дедушку из деревни , но нельзя вывести деревню.из дедушки.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:38

  PasserBy написав:
  unicdima написав:патриотизм так и прет из вильнолюдей.
а кто вместо тебя воевать должен?


Говорят, при СССР самыми ярыми обличителями капитализма были как раз те партийные и комсомольские работники, кто в свободное от работы время покупал джинсы,пластинки, валюту и прочие атрибуты загнивающего запада. А то и сам приторговывал всем этим.
А сейчас на украинских форумах основная масса тех, кто упрекает окружающих в отсутствии патриотизма и нежелании воевать, сами ни разу не воевали и не служили.
Как говорится, можно вывезти дедушку из деревни , но нельзя вывести деревню.из дедушки.


PasserBy,как изменилось время..молодежь совсем ,другая строит догадки :)

Да нах им надо.. были спецраспределители дефицитного товара.. все эти товары могут
удовлетворить все ваши желания в той системе координат..
Не там красные полуномекратурщики не могли получить слишком западную разнузданность.. дип пепл там не купить :D
А фарцой занимались дети пролетариев..исключения были,конечно..
ой та не было никакой в том проблемы..рабочий на заводе месяц кефир попил и купил джинсы супер райфл и может даже курточку-все бабы твои на танцплощадке.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:25

Re: Верховна Рада схвалила законопроєкт про реформування...

Страна просто поржать.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:10

Это они так контрактную армию называют?
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:12

Пусть начнут сбор с верховной рады и министерств и сразу наберут или прекратят этот бред.
Lion+
 
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