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У Мінфіні розповіли,
що цікавить МВФ

У Мінфіні розповіли, що цікавить МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:33

У Мінфіні розповіли, що цікавить МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що цікавить МВФ.
R2
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