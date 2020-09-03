Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що цікавить МВФ.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:33
У Мінфіні розповіли, що цікавить МВФ
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Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що цікавить МВФ.
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