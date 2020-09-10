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Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:41
Пропонуємо до обговорення:
У Держпродспоживслужбі зафіксували багато скарг громадян щодо обмеження у використання електронних платіжних засобів при здійсненні розрахунку за товари чи надані послуги.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:41
Вот ... Товар закончился вот только что, помочь ничем не могу. В резерве стоит.
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