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Бізнесу нагадали про штрафи
за відмову в розрахунку...

Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:41

Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку...

Пропонуємо до обговорення:
У Держпродспоживслужбі зафіксували багато скарг громадян щодо обмеження у використання електронних платіжних засобів при здійсненні розрахунку за товари чи надані послуги.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:41

Вот ... Товар закончился вот только что, помочь ничем не могу. В резерве стоит.
p_a_l
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