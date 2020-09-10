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Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку...
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:41
Пропонуємо до обговорення:
У Держпродспоживслужбі зафіксували багато скарг громадян щодо обмеження у використання електронних платіжних засобів при здійсненні розрахунку за товари чи надані послуги.
Дивися повний текст Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку через термінал
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R2
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:41
Вот ... Товар закончился вот только что, помочь ничем не могу. В резерве стоит.
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p_a_l
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:05
p_a_l написав:
Вот ... Товар закончился вот только что, помочь ничем не могу. В резерве стоит.
Эта отмазка будет очень странно выглядеть в какоме-нить бутике, особенно если человек свои "будущие" штаны в руках держать при этом будет...
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_hunter
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:38
_hunter, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
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RomanTik
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:59
RomanTik написав:_hunter
, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.
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_hunter
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