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Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку...
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:41
Пропонуємо до обговорення:
У Держпродспоживслужбі зафіксували багато скарг громадян щодо обмеження у використання електронних платіжних засобів при здійсненні розрахунку за товари чи надані послуги.
Дивися повний текст Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку через термінал
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R2
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:41
Вот ... Товар закончился вот только что, помочь ничем не могу. В резерве стоит.
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p_a_l
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:05
p_a_l написав:
Вот ... Товар закончился вот только что, помочь ничем не могу. В резерве стоит.
Эта отмазка будет очень странно выглядеть в какоме-нить бутике, особенно если человек свои "будущие" штаны в руках держать при этом будет...
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_hunter
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:38
_hunter, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
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RomanTik
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:59
RomanTik написав:_hunter
, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.
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_hunter
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:30
_hunter написав: RomanTik написав:_hunter
, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.
У меня была ситуация. Продавец отказал в приёме оплаты картой, несмотря на то, что терминал стоял на видном месте и работал. Продавец сказала, что не знает, как им пользоваться, а отвечать своими деньгами не хочет, если что-то не то накнопает на терминале. Произошёл конфликт, т. к. я тоже не хотел отказываться от покупки и возвращать товар, только из-за того, что кто-то что-то не умеет (всегда платил в этой торговой точке картой). Приехала м
илиция и сделала ничего, типа приняли заявление. На то время 8500 грн - это была значительно большая сумма, чем сейчас.
По-этому, лучший вариант - самому наказывать такие торговые точки гривной, просто не покупая там ничего
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safonovstanislav
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:56
Когда "терминал не работает" - прошу ввести сумму и попробовать провести оплату, так как я сам хочу убедится в его неработоспособности. И, о чудо, оплата проходит...
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egor6508
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:27
о чем речь если даже на Хрещатике работает магазин без терминала
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ruslan42212
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:57
ruslan42212 написав:
о чем речь если даже на Хрещатике работает магазин без терминала
Так о том и речь: не должно быть таких магазинов, не зависимо от того -- на Крещатике или на Троещине он работает.
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_hunter
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:29
safonovstanislav написав: _hunter написав: RomanTik написав:_hunter
, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.
У меня была ситуация. Продавец отказал в приёме оплаты картой, несмотря на то, что терминал стоял на видном месте и работал. Продавец сказала, что не знает, как им пользоваться, а отвечать своими деньгами не хочет, если что-то не то накнопает на терминале. Произошёл конфликт, т. к. я тоже не хотел отказываться от покупки и возвращать товар, только из-за того, что кто-то что-то не умеет (всегда платил в этой торговой точке картой). Приехала м
илиция и сделала ничего, типа приняли заявление. На то время 8500 грн - это была значительно большая сумма, чем сейчас.
По-этому, лучший вариант - самому наказывать такие торговые точки гривной, просто не покупая там ничего
Скажите. А если бы можно было обналичивать деньги безпроцентно в банкоматах, вы бы все таки носили с собой наличку? Или жаба давит 1% потерять?
Из-за этого 1-го процента, лишний геморр на задницу продавцу. Продавец должен сам решать как ему принимать деньги за товар или услугу. А ваше дело соглашаться или нет. Скоро дело дойдет до того, что продавец при входе покупателя должен будет стать в позу и оказать покупателю интимную услугу. Потому что покупатель видите ли, возможно, что то захочет купить.
Купля-продажа может происходить по договору, договор может быть и в устной форме. Если покупателю что то не нравится в договоре, его право свалить из магазина и поискать нужную ему вещь в ином месте. Все остальное, это ущемление прав продавца, как одной из сторон сделки по продаже.
Вот нам Штаты показали по локоть по поводу сжиженного газа. Не хотят нам продавать, но газ есть.
Хотелось бы посмотреть как наши накажут штрафом Штаты. Мы же покупатели и имеем какое то право. Или права качают только наши покупатели и сугубо у нас? Чтобы можно было незаконно штрафы снимать.
Востаннє редагувалось p_a_l
в Сер 16 вер, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Зе-Чмо
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p_a_l
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