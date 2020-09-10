Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку...

Додано: Сер 16 вер, 2020 18:29

safonovstanislav написав: _hunter написав: RomanTik написав: _hunter, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке. , обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.

Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк. Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.

У меня была ситуация. Продавец отказал в приёме оплаты картой, несмотря на то, что терминал стоял на видном месте и работал. Продавец сказала, что не знает, как им пользоваться, а отвечать своими деньгами не хочет, если что-то не то накнопает на терминале. Произошёл конфликт, т. к. я тоже не хотел отказываться от покупки и возвращать товар, только из-за того, что кто-то что-то не умеет (всегда платил в этой торговой точке картой). Приехала милиция и сделала ничего, типа приняли заявление. На то время 8500 грн - это была значительно большая сумма, чем сейчас.



По-этому, лучший вариант - самому наказывать такие торговые точки гривной, просто не покупая там ничего У меня была ситуация. Продавец отказал в приёме оплаты картой, несмотря на то, что терминал стоял на видном месте и работал. Продавец сказала, что не знает, как им пользоваться, а отвечать своими деньгами не хочет, если что-то не то накнопает на терминале. Произошёл конфликт, т. к. я тоже не хотел отказываться от покупки и возвращать товар, только из-за того, что кто-то что-то не умеет (всегда платил в этой торговой точке картой). Приехалаилиция и сделала ничего, типа приняли заявление. На то время 8500 грн - это была значительно большая сумма, чем сейчас.По-этому, лучший вариант - самому наказывать такие торговые точки гривной, просто не покупая там ничего

Скажите. А если бы можно было обналичивать деньги безпроцентно в банкоматах, вы бы все таки носили с собой наличку? Или жаба давит 1% потерять?Из-за этого 1-го процента, лишний геморр на задницу продавцу. Продавец должен сам решать как ему принимать деньги за товар или услугу. А ваше дело соглашаться или нет. Скоро дело дойдет до того, что продавец при входе покупателя должен будет стать в позу и оказать покупателю интимную услугу. Потому что покупатель видите ли, возможно, что то захочет купить.Купля-продажа может происходить по договору, договор может быть и в устной форме. Если покупателю что то не нравится в договоре, его право свалить из магазина и поискать нужную ему вещь в ином месте. Все остальное, это ущемление прав продавца, как одной из сторон сделки по продаже.Вот нам Штаты показали по локоть по поводу сжиженного газа. Не хотят нам продавать, но газ есть.Хотелось бы посмотреть как наши накажут штрафом Штаты. Мы же покупатели и имеем какое то право. Или права качают только наши покупатели и сугубо у нас? Чтобы можно было незаконно штрафы снимать.