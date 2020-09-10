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Бізнесу нагадали про штрафи
за відмову в розрахунку...

Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:37

  _hunter написав:
  RomanTik написав:_hunter, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.

Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.


А дальше банк предъявляет справку от провайдера о недоступности услуг, и штраф по цепочке компенсирует провайдер. Но и у провайдера тоже всё не просто, Вася-экскаваторщик перкусил кабель, поэтому при наличии справки штраф оплачивает строительно-монтажное управление. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:40

  freeze написав:
  _hunter написав:
  RomanTik написав:_hunter, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.

Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.


А дальше банк предъявляет справку от провайдера о недоступности услуг, и штраф по цепочке компенсирует провайдер. Но и у провайдера тоже всё не просто, Вася-экскаваторщик перкусил кабель, поэтому при наличии справки штраф оплачивает строительно-монтажное управление. :mrgreen:

Нет, штраф оплатит продавец, потому что он козел отпущения, всегда и везде. Об него можно ноги обтереть. Он просто ничто, барыга, спекулянт и всем обязан.
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