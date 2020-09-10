Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку...
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RomanTik написав:_hunter, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.
А дальше банк предъявляет справку от провайдера о недоступности услуг, и штраф по цепочке компенсирует провайдер. Но и у провайдера тоже всё не просто, Вася-экскаваторщик перкусил кабель, поэтому при наличии справки штраф оплачивает строительно-монтажное управление.
RomanTik написав:_hunter, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.
А дальше банк предъявляет справку от провайдера о недоступности услуг, и штраф по цепочке компенсирует провайдер. Но и у провайдера тоже всё не просто, Вася-экскаваторщик перкусил кабель, поэтому при наличии справки штраф оплачивает строительно-монтажное управление.
Нет, штраф оплатит продавец, потому что он козел отпущения, всегда и везде. Об него можно ноги обтереть. Он просто ничто, барыга, спекулянт и всем обязан.