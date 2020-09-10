Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку...
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RomanTik написав:_hunter, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.
А дальше банк предъявляет справку от провайдера о недоступности услуг, и штраф по цепочке компенсирует провайдер. Но и у провайдера тоже всё не просто, Вася-экскаваторщик перкусил кабель, поэтому при наличии справки штраф оплачивает строительно-монтажное управление.
RomanTik написав:_hunter, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.
А дальше банк предъявляет справку от провайдера о недоступности услуг, и штраф по цепочке компенсирует провайдер. Но и у провайдера тоже всё не просто, Вася-экскаваторщик перкусил кабель, поэтому при наличии справки штраф оплачивает строительно-монтажное управление.
Нет, штраф оплатит продавец, потому что он козел отпущения, всегда и везде. Об него можно ноги обтереть. Он просто ничто, барыга, спекулянт и всем обязан.
_hunter написав:Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.
У меня была ситуация. Продавец отказал в приёме оплаты картой, несмотря на то, что терминал стоял на видном месте и работал. Продавец сказала, что не знает, как им пользоваться, а отвечать своими деньгами не хочет, если что-то не то накнопает на терминале. Произошёл конфликт, т. к. я тоже не хотел отказываться от покупки и возвращать товар, только из-за того, что кто-то что-то не умеет (всегда платил в этой торговой точке картой). Приехала милиция и сделала ничего, типа приняли заявление. На то время 8500 грн - это была значительно большая сумма, чем сейчас.
По-этому, лучший вариант - самому наказывать такие торговые точки гривной, просто не покупая там ничего
Скажите. А если бы можно было обналичивать деньги безпроцентно в банкоматах, вы бы все таки носили с собой наличку? Или жаба давит 1% потерять? Из-за этого 1-го процента, лишний геморр на задницу продавцу. Продавец должен сам решать как ему принимать деньги за товар или услугу. А ваше дело соглашаться или нет.
Я и сейчас это могу -- и нет, налички я ношу гривен 500 -- чисто на всякий случай. Почему? -- да банально удобнее: не нужно заморачиваться "так, я сегодня крупно закупаться буду -- нужно не забыть денег набрать" и "ой, вино акционное, а денег я на него не брал -- что же делать".
Пока закона не было -- продавец сам мог решать -- толи в вышеупомянутой "коленно-локтевой" то ли вообще не брать. А закон есть -- сорян -- нужно закон выполнять. "не хочу" -- да не вопрос: оплачиваем положенный штраф и "не хотим" дальше.
RomanTik написав:_hunter, обычно отмазка звучит так - "терминал не работает" и тут всё равно в руках у вас штаны или на вешалке.
Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.
А дальше банк предъявляет справку от провайдера о недоступности услуг, и штраф по цепочке компенсирует провайдер. Но и у провайдера тоже всё не просто, Вася-экскаваторщик перкусил кабель, поэтому при наличии справки штраф оплачивает строительно-монтажное управление.
Вася-экскаваторщик и сейчас неслабых люлей отхватит, если магистраль "перекусит" -- так-что для него сильно ничего не поменяется...