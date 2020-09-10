Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку...

safonovstanislav написав:

_hunter написав: Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк. Вот про эту отмазку и напомнили -- "терминал не работает -- получите штраф". Позже, возможно, добавят отдельное исключение "штаф можно обжаловать при наличии справки из банка о недоступности услуги" -- в этом случае штраф будет оплачивать банк.

У меня была ситуация. Продавец отказал в приёме оплаты картой, несмотря на то, что терминал стоял на видном месте и работал. Продавец сказала, что не знает, как им пользоваться, а отвечать своими деньгами не хочет, если что-то не то накнопает на терминале. Произошёл конфликт, т. к. я тоже не хотел отказываться от покупки и возвращать товар, только из-за того, что кто-то что-то не умеет (всегда платил в этой торговой точке картой). Приехалаилиция и сделала ничего, типа приняли заявление. На то время 8500 грн - это была значительно большая сумма, чем сейчас.По-этому, лучший вариант - самому наказывать такие торговые точки гривной, просто не покупая там ничего