|
|
Фонд держмайна розпочав продаж державних спиртзаводів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 20:45
Пропонуємо до обговорення:
Фонд держмайна 15 вересня оголошує про проведення приватизаційного аукціону з ДП "Немирівський спиртовий завод". Починається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі.
Дивися повний текст Фонд держмайна розпочав продаж державних спиртзаводів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90270
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 20:45
“Государственная монополия на производство спирта – больше не украинская реальность”, – подчеркнул он.
Как бы это все не вылилось в частную монополию, а то как говорится - уголь сажи не белей
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2511
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор