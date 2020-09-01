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Фонд держмайна розпочав
продаж державних спиртзаводів

Фонд держмайна розпочав продаж державних спиртзаводів
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:45

Фонд держмайна розпочав продаж державних спиртзаводів

Пропонуємо до обговорення:
Фонд держмайна 15 вересня оголошує про проведення приватизаційного аукціону з ДП "Немирівський спиртовий завод". Починається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:45

“Государственная монополия на производство спирта – больше не украинская реальность”, – подчеркнул он.


Как бы это все не вылилось в частную монополию, а то как говорится - уголь сажи не белей
Амвросий
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