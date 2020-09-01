З початку вересня паркувальна інспекція в Києві евакуювала з вулиць понад 2 тис. авто.
Дивися повний текст У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам виписали штрафів на мільйон.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 22:09
У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам...
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Дивися повний текст У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам виписали штрафів на мільйон.
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:09
4й год строят перехватывающие парковки и всё никак не построят. Виталька -балабол.
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