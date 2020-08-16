З початку вересня паркувальна інспекція в Києві евакуювала з вулиць понад 2 тис. авто.
Дивися повний текст У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам виписали штрафів на мільйон.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 22:09
У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам...
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Дивися повний текст У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам виписали штрафів на мільйон.
Додано: Сер 16 вер, 2020 01:40
Додано: Сер 16 вер, 2020 02:19
Если парковка не на Хрещатики — нещитово.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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