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У Києві масово евакуюють
машини з вулиць: порушникам...

У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:09

У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам...

Пропонуємо до обговорення:
З початку вересня паркувальна інспекція в Києві евакуювала з вулиць понад 2 тис. авто.

Дивися повний текст У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам виписали штрафів на мільйон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 01:40

  Ratatui написав:4й год строят перехватывающие парковки и всё никак не построят. Виталька -балабол.

На Ипподроме парковка уже сколько лет полупустая стоит?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 02:19

  Gastarbaiter написав:
  Ratatui написав:4й год строят перехватывающие парковки и всё никак не построят. Виталька -балабол.

На Ипподроме парковка уже сколько лет полупустая стоит?

Если парковка не на Хрещатики — нещитово.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:18

Какой блъ "передвигайтесь общественным транспортом" во время пандемии?! Боксер там что, последние остатки разума утратил?
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:26

Пусть пройдётся пешочком до Бессарабки и посмотрит на проезд по Бассейной около Арены. Заодно оценит работу парковщиков и эвакуаторов.
Весь центр заставлен, почти никого не эвакуируют.
Очередная профанация.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:30

  Yuri_T написав:Пусть пройдётся пешочком до Бессарабки и посмотрит на проезд по Бассейной около Арены. Заодно оценит работу парковщиков и эвакуаторов.
Весь центр заставлен, почти никого не эвакуируют.
Очередная профанация.

э-э-эх, при старом добром Космосе вывозили минут за 5
sequence
 
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