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У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:09
Пропонуємо до обговорення:
З початку вересня паркувальна інспекція в Києві евакуювала з вулиць понад 2 тис. авто.
Дивися повний текст У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам виписали штрафів на мільйон
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R2
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Додано: Сер 16 вер, 2020 01:40
Ratatui написав:
4й год строят перехватывающие парковки и всё никак не построят. Виталька -балабол.
На Ипподроме парковка уже сколько лет полупустая стоит?
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 16 вер, 2020 02:19
Gastarbaiter написав: Ratatui написав:
4й год строят перехватывающие парковки и всё никак не построят. Виталька -балабол.
На Ипподроме парковка уже сколько лет полупустая стоит?
Если парковка не на Хрещатики — нещитово.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:18
Какой блъ "передвигайтесь общественным транспортом" во время пандемии?! Боксер там что, последние остатки разума утратил?
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panzershreck1921
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:26
Пусть пройдётся пешочком до Бессарабки и посмотрит на проезд по Бассейной около Арены. Заодно оценит работу парковщиков и эвакуаторов.
Весь центр заставлен, почти никого не эвакуируют.
Очередная профанация.
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Yuri_T
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:30
Yuri_T написав:
Пусть пройдётся пешочком до Бессарабки и посмотрит на проезд по Бассейной около Арены. Заодно оценит работу парковщиков и эвакуаторов.
Весь центр заставлен, почти никого не эвакуируют.
Очередная профанация.
э-э-эх, при старом добром Космосе вывозили минут за 5
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sequence
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