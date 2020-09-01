З початку вересня паркувальна інспекція в Києві евакуювала з вулиць понад 2 тис. авто.
Дивися повний текст У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам виписали штрафів на мільйон.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:09
У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам виписали штрафів на мільйон.
Додано: Сер 16 вер, 2020 01:40
Додано: Сер 16 вер, 2020 02:19
Если парковка не на Хрещатики — нещитово.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:18
Какой блъ "передвигайтесь общественным транспортом" во время пандемии?! Боксер там что, последние остатки разума утратил?
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:26
Пусть пройдётся пешочком до Бессарабки и посмотрит на проезд по Бассейной около Арены. Заодно оценит работу парковщиков и эвакуаторов.
Весь центр заставлен, почти никого не эвакуируют.
Очередная профанация.
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:30
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:36
Re: У Києві масово евакуюють машини з вулиць: порушникам...
короче у меня никогда не было \вакуации и абдукции..
соблюдаю правила-машину-10 метров отперекрестка.
на тротуарах и газонах не ставлю.
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:13
Это схема, оплата за услугу эвакуции и стоянку на штраф площадке идёт в частные конторы, 50% откат в КМДА.
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:05
вывозят на выбранных улицах как часы. например на прорезной, пушкинской, хмельницкого внизу - сплошным потоком
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
|