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Як часто українці змінюють
роботу (інфографіка)

Як часто українці змінюють роботу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:19

Як часто українці змінюють роботу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярніший термін роботи на одному місці - не менше 5 років.

Дивися повний текст Як часто українці змінюють роботу (інфографіка).
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