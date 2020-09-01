На поточному тижні курс гривні може продовжити поступове ослаблення.
Дивися повний текст Подальша девальвація гривні: аналітик назвав умови.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 вер, 2020 08:07
Подальша девальвація гривні: аналітик назвав умови
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подальша девальвація гривні: аналітик назвав умови.
Додано: Сер 16 вер, 2020 08:07
НБУ следует заветам гаранта ... "Какая разница" ... какой будет курс ...
|