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Подальша девальвація гривні:
аналітик назвав умови

Подальша девальвація гривні: аналітик назвав умови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:07

Подальша девальвація гривні: аналітик назвав умови

Пропонуємо до обговорення:
На поточному тижні курс гривні може продовжити поступове ослаблення.

Дивися повний текст Подальша девальвація гривні: аналітик назвав умови.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:07

НБУ следует заветам гаранта ... "Какая разница" ... какой будет курс ...
a_kibets
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:50

Как отметил аналитик, Национальный банк практически не вмешивался в валютный рынок

Какой то странный НБУ и его новый глава. Стоят и не вмешиваются. Тогда на кой юг такой глава и такой НБУ ?
Все эти курсовые смягчения приведут к росту инфляции. Ведь все завязано на баксе. Девальвация => инфляция. Но жираф большой ...ему видней. :roll:
Мда
 
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