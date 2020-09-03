Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий концертний зал.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:30
Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий концертний зал.
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:15
Чего это шоколадный решил благотворительностью заняться.
Не верю-с
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:47
Re: Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий
Он ей занимался ещё до президенства, тоесть в если говорить в общем - всегда.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
|