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Roshen купила палац культури в
Києві, щоб створити новий...

Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:30

Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий концертний зал.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:15

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий концертний зал.

Чего это шоколадный решил благотворительностью заняться.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:47

Re: Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий

  shapo написав:Чего это шоколадный решил благотворительностью заняться.

Он ей занимался ещё до президенства, тоесть в если говорить в общем - всегда.
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vitaliy_berdinskikh
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